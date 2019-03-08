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      У Сумах провели незвичний конкурс краси з 70-річними учасницями: фото

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      У Сумах провели незвичний конкурс краси з родзинкою – усі учасниці пані 70+. Вони дефілювали, демонстрували кулінарні навички та кружляли у вальсі. Таке дійство у місті влаштували вперше, учасниці готувались до нього впродовж місяця.

      А поважне журі на конкурсі краси складалося із сивочолих джентельменів, також була присутня група підтримки.

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      Першим конкурсом було дефіле, до якого десять конкурсанток старанно готувалися разом із тренером.

      Дефіле на конкурсі краси
      Дефіле на конкурсі краси

      Після підсумували результати конкурсу та перейшли до наступного, на якому учасниці мали виступити у національних костюмах.

      Цікаво, що більшість – самотні жіночки, колишні медики та вчителі. Вони продовжують вести активний спосіб життя – відвідують центр соціальної реабілітації. Найстаршій учасниці конкурсу краси – майже 85 років. Утім, всі тримаються гідно, із виструнченою поставою.

      Останнім і найскладнішим завданням було затанцювати вальс.

      Учасниці танцювали вальс
      Учасниці танцювали вальс

      Утім, із ним всі справилися на найвищому рівні. Із вибором найкращої журі так і не визначилося, тож переможці цього незвичного конкурсу краси – усі 10 конкурсанток.

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      Теги: Суми Конкурс краси Новини України
      Джерело: 24 канал
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