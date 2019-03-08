У Сумах провели незвичний конкурс краси з 70-річними учасницями: фото

У Сумах провели незвичний конкурс краси з родзинкою – усі учасниці пані 70+. Вони дефілювали, демонстрували кулінарні навички та кружляли у вальсі. Таке дійство у місті влаштували вперше, учасниці готувались до нього впродовж місяця.

А поважне журі на конкурсі краси складалося із сивочолих джентельменів, також була присутня група підтримки.

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Першим конкурсом було дефіле, до якого десять конкурсанток старанно готувалися разом із тренером.



Дефіле на конкурсі краси

Після підсумували результати конкурсу та перейшли до наступного, на якому учасниці мали виступити у національних костюмах.

Цікаво, що більшість – самотні жіночки, колишні медики та вчителі. Вони продовжують вести активний спосіб життя – відвідують центр соціальної реабілітації. Найстаршій учасниці конкурсу краси – майже 85 років. Утім, всі тримаються гідно, із виструнченою поставою.

Останнім і найскладнішим завданням було затанцювати вальс.



Учасниці танцювали вальс

Утім, із ним всі справилися на найвищому рівні. Із вибором найкращої журі так і не визначилося, тож переможці цього незвичного конкурсу краси – усі 10 конкурсанток.