В Сумах внедряют контроль на въезде: будут мерять температуру и просить документы

Отныне на территорию Сумской объединенной территориальной общины будут пропускать по документам. На въездах будут работать 6 стационарных контрольно-пропускных пунктов.

Кроме этого, в пунктах пропуска прибывшим будут измерять температуру тела дистанционными термометрами,

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На въездах на территорию Сумской городской ОТГ будут работать: медики, правоохранители и представители Госпродпотребслужбы. Им выдадут средства индивидуальной защиты, такие как защитные костюмы, очки, респираторы, перчатки и дезинфицирующие средства.

Персонал будет проверять людей и их документы, а также проводить дезинфекцию, санитарный досмотр вещей, багажа, а также транспортных средств и грузов.

Работники будут опрашивать водителей и пассажиров, где они проживают, работают и контактировали ли они с людьми, у которых есть коронавирус или признаки заболевания. Также прибывших будут расспрашивать о последних визитах за рубеж и в другие области Украины.

Гражданам, которые въезжают или выезжают за пределы Сумской городской объединенной территориальной общины, рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции во время остановки транспорта на стационарных контрольно-пропускных пунктов,

– говорится в сообщении.

Соответственно, контрольно-пропускные пункты поручили обустроить и подключить к электросети.

Их должны обеспечить аптечками и приборами для дистанционного измерения температуры тела. Для транспорта будет разработана отдельная схема движения, планируют установить соответствующие дорожные знаки.

На каких именно въездах на территорию Сумской городской ОТГ установят пункты пропуска: