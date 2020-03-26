15:13
26 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      В Сумах внедряют контроль на въезде: будут мерять температуру и просить документы

      - Читати новину українською

      Отныне на территорию Сумской объединенной территориальной общины будут пропускать по документам. На въездах будут работать 6 стационарных контрольно-пропускных пунктов.

      Кроме этого, в пунктах пропуска прибывшим будут измерять температуру тела дистанционными термометрами,

      По теме На Сумщине умерла женщина, у которой обнаружили коронавирус: что о ней известно

      На въездах на территорию Сумской городской ОТГ будут работать: медики, правоохранители и представители Госпродпотребслужбы. Им выдадут средства индивидуальной защиты, такие как защитные костюмы, очки, респираторы, перчатки и дезинфицирующие средства.

      Персонал будет проверять людей и их документы, а также проводить дезинфекцию, санитарный досмотр вещей, багажа, а также транспортных средств и грузов.

      Работники будут опрашивать водителей и пассажиров, где они проживают, работают и контактировали ли они с людьми, у которых есть коронавирус или признаки заболевания. Также прибывших будут расспрашивать о последних визитах за рубеж и в другие области Украины.

      Гражданам, которые въезжают или выезжают за пределы Сумской городской объединенной территориальной общины, рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию сотрудников полиции во время остановки транспорта на стационарных контрольно-пропускных пунктов,
      – говорится в сообщении.

      Соответственно, контрольно-пропускные пункты поручили обустроить и подключить к электросети.

      Их должны обеспечить аптечками и приборами для дистанционного измерения температуры тела. Для транспорта будет разработана отдельная схема движения, планируют установить соответствующие дорожные знаки.

      На каких именно въездах на территорию Сумской городской ОТГ установят пункты пропуска:

      • Улица Роменская (в районе дома № 93);
      • Улица Белопольский путь (в районе дома № 38);
      • Проспект Курский (возле перекрестка проспект Курский – Брянская улица);
      • Улица Барановская (на конечной остановке);
      • Улица Харьковская (в районе кольца);
      • Улица Г. Кондратьева (возле дома № 189).
      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
      сегодня
      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье Чрезвычайное положение в Украине 2020 Коронавирус в Украине Сумы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Карантинные меры в Индии, Канаде и Украине: почувствуйте разницу
      Зоя Казанжи
      сегодня , 14:37 Ахметов наверстывает упущенное: пошлины на импорт из России подсадят Украину на иглу олигарха
      Сергій Лещенко
      сегодня , 10:30 Как не заболеть коронавирусом: важнейшие средства профилактики
      сегодня , 13:57 Когда закончится карантин: концерты, которые мы ждем
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:15 Карантин в Украине продлили до 24 апреля: на что это повлияет
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук