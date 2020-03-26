У Сумах впроваджують контроль на в'їзді: вимірюватимуть температуру та проситимуть документи

Відтепер на територію Сумської об’єднаної територіальної громади пропускатимуть за документами. На в'їздах працюватимуть 6 стаціонарних контрольно-пропускних пунктів.

Окрім цього, у пунктах пропуску прибулим будуть вимірювати температуру тіла дистанційними термометрами, повідомляє Інформаційний портал Сумської міської ради.

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На в'їздах на територію Сумської міської ОТГ працюватимуть: медики, правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. Їм видадуть засоби індивідуального захисту, такі як захисні костюми, окуляри, респіратори, рукавички та дезінфекційні засоби.

Персонал перевірятиме людей та їх документи, а також проводитиме дезінфекцію, санітарний огляд речей, багажу, а також транспортних засобів й вантажів.

Працівники опитуватимуть водіїв та пасажирів, де вони проживають, працюють та чи контактували вони з людьми, у яких є коронавірус або ознаки захворювання. Також прибулих розпитуватимуть про останні візити за кордон та в інші області України.

Громадянам, які в’їжджають або виїжджають за межі Сумської міської об’єднаної територіальної громади, рекомендовано мати при собі документи, що посвідчують особу, та пред’являти їх на вимогу працівників поліції під час зупинки транспорту на стаціонарних контрольно-пропускних пунктів,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно, контрольно-пропускні пункти доручили облаштувати та під'єднати до електромережі.

Їх повинні забезпечити аптечками та приладами для дистанційного вимірювання температури тіла. Для транспорту буде розроблена окрема схема руху, планують встановити й відповідні дорожні знаки.

На яких саме в'їздах на територію Сум встановлять пункти пропуску: