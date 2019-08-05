В Сумской области мать бросила ребенка на вокзале

В городе Глухове, что в Сумской области, полицейские заметили одинокого мальчика, который сидел на лавочке рядом с вокзалом. Ребенок просидел там полдня в ожидании мамы.

Инцидент произошел в городе Глухов около 00:00, об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области.

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По словам правоохранителей, десятилетний мальчик одиноко сидел на лавочке возле автовокзала. Посреди ночи ребенок был одет в одни шорты и футболку. Мальчик объяснил, что ждет маму, которая поехала в областной центр. Как оказалось, он ждал на этом месте более 7 часов.

Доверившись правоохранителям, ребенок пожаловался на боль в животе и сказал, что очень хочет есть. Полицейские накормили мальчика и отвезли в больницу.

По словам ребенка, он проживает с мамой и сестрой. Как оказалось позже, мать мальчика уже попадала в поле зрения правоохранителей. Попытка полиции дозвониться к ним оказалась напрасной – телефоны не отвечали. Итак, мальчика пока оставили под наблюдением медиков.



Полицейские разыскивают мать, которая бросила ребенка на автовокзале в Глухове