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      В Сумской области мать бросила ребенка на вокзале

      62 Читати новину українською
      Мать бросила ребенка на автостанции
      Мать бросила ребенка на автостанции / Википедия

      В городе Глухове, что в Сумской области, полицейские заметили одинокого мальчика, который сидел на лавочке рядом с вокзалом. Ребенок просидел там полдня в ожидании мамы.

      Инцидент произошел в городе Глухов около 00:00, об этом сообщает пресс-служба полиции в Сумской области.

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      По словам правоохранителей, десятилетний мальчик одиноко сидел на лавочке возле автовокзала. Посреди ночи ребенок был одет в одни шорты и футболку. Мальчик объяснил, что ждет маму, которая поехала в областной центр. Как оказалось, он ждал на этом месте более 7 часов.

      Доверившись правоохранителям, ребенок пожаловался на боль в животе и сказал, что очень хочет есть. Полицейские накормили мальчика и отвезли в больницу.

      По словам ребенка, он проживает с мамой и сестрой. Как оказалось позже, мать мальчика уже попадала в поле зрения правоохранителей. Попытка полиции дозвониться к ним оказалась напрасной – телефоны не отвечали. Итак, мальчика пока оставили под наблюдением медиков.

      Матір покинула дитину
      Полицейские разыскивают мать, которая бросила ребенка на автовокзале в Глухове

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      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Криминал Новости криминала и ДТП Сумы
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