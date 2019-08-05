В Сумській області матір покинула дитину на вокзалі

В місті Глухові, що у Сумській області, поліцейські помітили самотнього хлопчика, що сидів на лавочці поруч з вокзалом. Дитина просиділа там півдня, в очікуванні мами.

Інцидент трапився в місті Глухів близько 00:00, про це повідомляє прес-служба поліції у Сумській області.

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За словами правоохоронців, десятирічний хлопчик самотньо сидів на лавочці поблизу автовокзалу. Посеред ночі дитина була одягнута в самісінькі шорти та футболку. Хлопчик пояснив, що чекає на маму, яка поїхала до обласного центру. Як виявилось, він очікував на цьому місці понад 7 годин.

Довірившись правоохоронцям, дитина поскаржилась на біль у животі та сказала, що дуже хоче їсти. Поліцейські нагодували хлопчика і відвезли до лікарні.

Зі слів дитини, він проживає з мамою та сестрою. Як виявилось пізніше, мати хлопчика вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Спроба поліції додзвонитися до них виявилася марною – телефони не відповідали. Отже, хлопчика поки що залишили під наглядом медиків.



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