В супермаркетах Австрии бесплатно раздают маски покупателям

В Австрии без маски не разрешается заходить в супермаркеты и аптеки. Поэтому некоторые торговые сети начали их бесплатно раздавать покупателям.

Об этом сообщает собственный корреспондент издания "Укринформ" в Австрии.

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Согласно постановлению Минздрава Австрии, все граждане обязательно должны носить маски во всех крупных супермаркетах площадью более 400 квадратных метров, и в аптеках. В этом постановлении говорится и о том, что маска может быть и изготовлена ​​собственными руками.

В частности, в правительстве страны перед введением этого правила заявляли, что торговые сети должны бесплатно выдавать покупателям маски. Впрочем, пока только в супермаркетах сети Spar, Hofer и Lidl покупатели могут бесплатно их получить при входе.



При входе в супермаркеты покупателям бесплатно раздают маски / Фото "Укринформ"

К примеру, в магазинах группы Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) сообщили, что будут продавать маски за 1 евро.

Кроме того, согласно упомянутому постановлению, разрешается даже просто закрывать рот и нос шарфом или платком в супермаркетах. Также при входе обязательно должны быть размещены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук. Некоторые магазины выдают покупателям еще и одноразовые перчатки.



В некоторых супермаркетах Австрии выдают бесплатные одноразовые перчатки / Фото "Укринформ"

В супермаркетах и аптеках Австрии разрешено такое количество посетителей, чтобы в помещении между ними была дистанция, как минимум, в 1 метр. В магазинах некоторых торговых сетей на полу нанесена специальная разметка, которая указывает на обязательное расстояние.

Специальная разметка в супермаркетах Австрии / Фото "Укринформ"

Правила поведения в очереди / Инфографика 24 канала