У супермаркетах Австрії безкоштовно роздають маски покупцям
В Австрії без маски не дозволяється заходити в супермаркети та аптеки. Тож деякі торговельні мережі почали їх безкоштовно роздавати покупцям.
Про це повідомляє власний кореспондент видання Укрінформ в Австрії.
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Відповідно до постанови МОЗ Австрії, всі громадяни обов'язково мають носити маски в усіх великих супермаркетах, площею понад 400 квадратних метрів, та в аптеках. У цій постанові йдеться і про те, що маска може бути й виготовлена власними руками.
Зокрема, в уряді країни перед запровадженням цього правила заявляли, що торговельні мережі мають безкоштовно видавати покупцям маски. Втім наразі лише в супермаркетах мережі Spar, Hofer та Lidl покупці можуть безкоштовно їх отримати при вході.
При вході в супермаркети покупцям безкоштовно роздають маски / Фото Укрінформ
До прикладу, у магазинах групи Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) повідомили, що продаватимуть маски за 1 євро.
Крім того, згідно зі згаданою постановою, дозволяється навіть просто закривати рот і ніс шарфом чи хусткою в супермаркетах. Також при вході обов'язково мають бути розміщені дозатори з дезінфекційними засобами для рук. Деякі магазини видають покупцям ще й одноразові рукавички.
В деяких супермаркетах Австрії видають безкоштовні одноразові рукавички / Фото Укрінформ
У супермаркетах та аптеках Австрії дозволено таку кількість відвідувачів, щоб у приміщенні між ними була дистанція, як мінімум, в 1 метр. В магазинах деяких торговельних мереж на підлозі нанесено спеціальну розмітку, яка вказує на обов'язкову відстань.
Спеціальна розмітка в супермаркетах Австрії / Фото Укрінформ
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