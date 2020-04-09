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      У супермаркетах Австрії безкоштовно роздають маски покупцям

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      В австрійських супермаркетах безкоштовно роздають маски / ukrinform.ua

      В Австрії без маски не дозволяється заходити в супермаркети та аптеки. Тож деякі торговельні мережі почали їх безкоштовно роздавати покупцям.

      Про це повідомляє власний кореспондент видання Укрінформ в Австрії.

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      Відповідно до постанови МОЗ Австрії, всі громадяни обов'язково мають носити маски в усіх великих супермаркетах, площею понад 400 квадратних метрів, та в аптеках. У цій постанові йдеться і про те, що маска може бути й виготовлена власними руками.

      Зокрема, в уряді країни перед запровадженням цього правила заявляли, що торговельні мережі мають безкоштовно видавати покупцям маски. Втім наразі лише в супермаркетах мережі Spar, Hofer та Lidl покупці можуть безкоштовно їх отримати при вході.


      При вході в супермаркети покупцям безкоштовно роздають маски / Фото Укрінформ

      До прикладу, у магазинах групи Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) повідомили, що продаватимуть маски за 1 євро. 

      Крім того, згідно зі згаданою постановою, дозволяється навіть просто закривати рот і ніс шарфом чи хусткою в супермаркетах. Також при вході обов'язково мають бути розміщені дозатори з дезінфекційними засобами для рук. Деякі магазини видають покупцям ще й одноразові рукавички.


      В деяких супермаркетах Австрії видають безкоштовні одноразові рукавички / Фото Укрінформ

      У супермаркетах та аптеках Австрії дозволено таку кількість відвідувачів, щоб у приміщенні між ними була дистанція, як мінімум, в 1 метр. В магазинах деяких торговельних мереж на підлозі нанесено спеціальну розмітку, яка вказує на обов'язкову відстань.


      Спеціальна розмітка в супермаркетах Австрії / Фото Укрінформ


      Правила поведінки в черзі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Коронавірус COVID-19 Торгівля Австрія
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