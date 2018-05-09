В Таджикистане произошло мощное землетрясение
В Таджикистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6 баллов. Известно, что в столицах Афганистана и Пакистана были ощутимы подземные толчки.
Об этом на странице в Twitter сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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Геологическая служба США заявляет, что землетрясение магнитудой 6,2 балла было сконцентрировано в горном приграничном районе, граничащем с Афганистаном, вблизи таджикского города Куляб. Известно, что в Исламбаде и Кабуле люди выбегали из своих офисов и домов.
О пострадавших и разрушениях пока ничего неизвестно.
Добавим, что очевидцы землетрясения пишут о своих впечатлениях на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Люди отмечают, что "колбасило" довольно мощно даже за 242 километра от эпицентра подземных толчков.