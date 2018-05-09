У Таджикистані стався потужний землетрус магнітудою 6. Відомо, що у столицях Афганістану та Пакистану були відчутними підземні поштовхи.

Про це на сторінці у Twitter повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

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Геологічна служба США заявляє, що землетрус магнітудою 6,2 був сконцентрований у гірському прикордонному районі, що межує із Афганістаном, поблизу таджицького міста Куляб. Відомо, що в Ісламбаді та Кабулі люди вибігали зі своїх офісів та домівок.

Про постраждалих та руйнації поки нічого невідомо.

Додамо, що очевидці землетрусу пишуть про свої враження на сайті Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру. Люди зазначають, що "трусило" досить потужно навіть за 242 кілометри від епіцентру підземних поштовхів.