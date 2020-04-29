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      В Таджикистане запретят российские окончания фамилий

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      Дети в Таджикистане
      Дети в Таджикистане / ansor

      Нижняя палата парламента Таджикистана приняла сегодня поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния". Согласно поправкам, при регистрации имен новорожденных запрещено использовать суффиксы -ов, -ова, -ев, -ева в фамилиях, а также соответствующие суффиксы в отчествах.

      Министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен такие поправки объяснил возрождением национальных имен, сообщает таджикистанское агентство Азия-Плюс.

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      Изменениями и дополнениями к закону, наряду с суффиксами -и, -зод, -зода, -он, -ён, -ёр, -ниё и -фар, разрешается использовать в фамилиях новорожденных суффиксы -пур (для мужского пола), -духт (для женского пола).

      Поправки будут касаться только тех детей, которые будут рождаться после их принятия. Поэтому менять свои "русифицированные" фамилии их владельцам не придется.

      В то же время в Таджикистане будут действовать исключения для национальных меньшинств. Они смогут самостоятельно выбирать, какие суффиксы использовать для фамилии и отчества при регистрации своих новорожденных детей.

      Отметим, что до этого в Таджикистане рекомендовали воздержаться от использования славянских суффиксов при регистрации фамилии и отчества детей. Кое-кто из топ-политиков страны даже изменил написание своей фамилии. Среди них и нынешний президент страны Эмомали Рахмона, который когда-то был Рахмоновым.

      Однако это была лишь рекомендация. Теперь же – на официальном уровне.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Таджикистан Новости политики
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