В Таджикистані заборонять російські закінчення прізвищ

Нижня палата парламенту Таджикистану прийняла сьогодні поправки до закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану". Згідно з поправками, при реєстрації імен новонароджених заборонено використовувати суфікси "ов", "ова", "єв", "єва" до прізвищ, а також відповідні суфікси до по-батькові.

Міністр юстиції Таджикистану Музаффар Ашурієн такі поправки пояснив відродженням національних імен повідомляє таджикистанське агентство Азія-Плюс.

До слова Український телеканал потрапив у скандал через показ футбольних матчів Таджикистану

Змінами і доповненнями до закону, поряд з суфіксами "і", "зод", "зода", "он", "єн", "єр", "ніє" та "фар", дозволяється використовувати до прізвищ новонароджених суфікси, такі як "пур" (для чоловічої статі) та "духт" (для жіночої статі).

Поправки будуть стосуватися тільки тих дітей, які будуть народжуватися після їх прийняття. Тож змінювати свої "русифіковані прізвища їх власникам не доведеться.

Водночас в Таджикистані будуть діяти виключення для національних меншин. Вони зможуть самостійно вибирати, які суфікси використовувати для прізвища та по-батькові при реєстрації своїх новонароджених дітей.

Відзначимо, що до цього в Таджикистані рекомендували утриматися від використання слов'янських суфіксів при реєстрації прізвища та по-батькові дітей. Дехто з топ-політиків країни навіть змінив написання свого прізвища. Серед них і теперішній президент країни Емомалі Рахмона, який колись був Рахмонов.

Однак це була лише рекомендація. Тепер же – на офіційному рівні.