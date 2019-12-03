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      В Таиланде сломалась карусель, люди вылетали на ходу: есть раненые – видео

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      В Таиланде люди повыпадали из карусели / скриншот

      Жуткий инцидент произошел на ярмарке в Таиланде. Там сломалась одна из каруселей, а люди буквально вылетели из нее. К счастью, обошлось без жертв. Однако, один ребенок сломал ногу, еще несколько получили серьезные ушибы.

      Досадный случай произошел на карусели-гондоле в тайском городе Лопбури 30 ноября, сообщает Daily Star.

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      Посетители ярмарки уселись на скамью и приготовились к катаниям. Когда качеля начала набирать обороты – люди внезапно повылетали с нее. Среди пострадавших было несколько детей, один из них сломал ногу. Остальные отделались ушибами и сильным испугом.

      Причиной инцидента стала сломанная железная перегородка, которая должна удерживать людей внутри. Однако она неожиданно вышла из строя и они выпали на землю.

      Работник аттракциона сразу остановил его. После этого случая карусель закрыли. Сейчас полиция начала расследование несчастного случая.

      В Таиланде люди на ходу повылетали из карусели: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Постраждалі Дети и несовершеннолетние Таиланд
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