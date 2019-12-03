У Таїланді зламалась карусель, люди вилітали на ходу: є поранені – відео

Моторошний інцидент трапився на ярмарку у Таїланді. Там зламалась одна з каруселей, а люди буквально повилітали з неї. На щастя, обійшлося без жертв. Проте, одна дитина зламала ногу, ще кілька отримали серйозні забої.

Прикрий випадок стався на каруселі-гондолі в тайському місті Лопбурі 30 листопада, повідомляє Daily Star.

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Відвідувачі ярмарку посідали на лаву і приготувались до катань. Коли гойдалка почала набирати оберти – люди раптово повилітали з неї. Серед постраждалих було декілька дітей, одна із них зламала ногу. Решта відбулися забоями і сильним переляком.

Причиною інциденту стала зламана залізна перегородка, яка мала б утримувати людей усередині. Проте вона несподівано вийшла з ладу і вони випали на землю.

Працівник атракціону одразу зупинив його. Після цього випадку карусель закрили. Наразі поліція почала розслідування нещасного випадку.

У Таїланді люди на ходу повилітали з каруселі: відео