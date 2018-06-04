В Танзании умерли знаменитые сиамские близнецы

Мария и Консолато Мвакикути из Танзании умерли на 21 году жизни в одной из больниц Танзании. Сестры с рождения были соединены вместе от пупка и ниже.

Об этом сообщает ВВС.

У сестер были общие печень, легкие и некоторые другие органы, однако у них было два сердца, отдельная пара рук в каждой.

Мария и Консолато были широко известными и их смерть вызывала волну сочувствия в социальных сетях.

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Близнецы планировали после окончания университета работать учителями. Они прославились своим упорством в учебе и были против разделения.

Воспитанием сестер занималась католическая благотворительная организация "Мария Консолато", которая приютила их у себя и дала им имена. В прошлом году они закончили среднюю школу.