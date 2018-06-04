У Танзанії померли знамениті сіамські близнючки

Марія і Консолато Мвакікуті з Танзанії померли на 21 році життя в одній з лікарень Танзанії. Сестри з народження були з'єднані разом від пупка і нижче.

Про це повідомляє ВВС.

У сестер були загальні печінку, легені і деякі інші органи, однак у них було два серця, дві голови і окрема пара рук у кожної.

Марія і Консолато були широко відомими і їхня смерть виклика хвилю співчуття у соціальних мережах.

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Близнята планували після закінчення університету працювати вчителями. Вони прославилися своєю завзятість у навчанні та були проти розділення.

Вихованням сестер займалася католицька благодійна організація "Марія Консолато", яка прихистила їх у себе і дала їм імена. У минулому році вони закінчили середню школу.