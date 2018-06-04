07:07
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 15°C
  • вівторок
    24°C 14°C
  • середа
    17°C 10°C
  • четвер
    22°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Танзанії померли знамениті сіамські близнючки

105 Читать новость на русском
Сіамські близнюки Марія і Консолато
Сіамські близнюки Марія і Консолато / ВВС

Марія і Консолато Мвакікуті з Танзанії померли на 21 році життя в одній з лікарень Танзанії. Сестри з народження були з'єднані разом від пупка і нижче.

Про це повідомляє ВВС.

У сестер були загальні печінку, легені і деякі інші органи, однак у них було два серця, дві голови і окрема пара рук у кожної.

Марія і Консолато були широко відомими і їхня смерть виклика хвилю співчуття у соціальних мережах.

Читайте також: Показали життя сіамських близнюків після розділення: вражаючі фото

Близнята планували після закінчення університету працювати вчителями. Вони прославилися своєю завзятість у навчанні та були проти розділення.

Вихованням сестер займалася католицька благодійна організація "Марія Консолато", яка прихистила їх у себе і дала їм імена. У минулому році вони закінчили середню школу.

Теги: Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
3 червня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 726
Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП
3 червня, 21:55 Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП
3860
Найсмішніші меми тижня:
3 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
1453
Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
3 червня, 19:30 Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
511
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 червня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1221
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук