11:44
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Тбилиси во время стрельбы тяжело ранили зятя президента Грузии

225 Читати новину українською
В Грузии подстрелили зятя президента Миндию Гогочури
В Грузии подстрелили зятя президента Миндию Гогочури / Фото из открытых источников

В ночь на 6 июля в Тбилиси произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии – Минди Гогочури, которого доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", Гогочури уже прооперировали.

Читайте также: В Киеве в автомобиле нашли застреленного мужчину

В частности отмечается, что мужчина получил ранения в области ног.

В связи с инцидентом правоохранители начали следствие по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность нападавшего.

Напомним, это уже не первый неприятный случай с зятем грузинского президента. Так, в середине января 2017 Гогочури и его друг получили ранения во время стрельбы в Тбилиси.

Теги: Оружие Криминальные новости Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
сегодня, 11:07 Повышение тарифов: почему вся страна пронизана мазохизмом
Сергій Фурса 340
"Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
сегодня, 09:00 "Блимають і нічого не роблять": як Порошенко та політична еліта перетворились на окунів
Віталій Шабунін 110
Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
сегодня, 08:40 Как расправляются с местными главарями в Луганске: стерли, взорвали, убили, забыли
Ольга Черненко 1363
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
5 июля, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
109
Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
сегодня, 08:07 Главные 5 июля: приговор Балуху, убийство полицейского и беспокойная Рада
417
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук