В Тбилиси во время стрельбы тяжело ранили зятя президента Грузии

В ночь на 6 июля в Тбилиси произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии – Минди Гогочури, которого доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", Гогочури уже прооперировали.

Читайте также: В Киеве в автомобиле нашли застреленного мужчину

В частности отмечается, что мужчина получил ранения в области ног.

В связи с инцидентом правоохранители начали следствие по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность нападавшего.

Напомним, это уже не первый неприятный случай с зятем грузинского президента. Так, в середине января 2017 Гогочури и его друг получили ранения во время стрельбы в Тбилиси.