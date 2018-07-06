У Тбілісі під час стрілянини важко поранили зятя президента Грузії

У ніч на 6 липня в Тбілісі стався збройний напад на зятя президента Грузії – Мінді Гогочурі, якого доправили у лікарню з трьома кульовими пораненнями.

Як повідомляє телеканал "Руставі 2", Гогочурі вже прооперували.

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Зокрема зазначається, що чоловік отримав поранення в області ніг.

У зв'язку з інцидентом правоохоронці розпочали слідство за статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю". Наразі співробітники поліції намагаються встановити особу нападника.

Нагадаємо, це вже не перший прикрий випадок з зятем грузинського президента. Так, у середині січня 2017 року Гогочурі і його друг отримали поранення під час стрілянини в Тбілісі.