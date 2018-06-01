В театре имени Ивана Франко представят новый спектакль "Война"

Война. Это не только нынешние реалии и название спектакля. Это обнаженные боль, страдания и разрушенные судьбы.

На сцене никаких военных с автоматами, никаких взрывов и других событий с фронта. Только обычная семья: папа, мать, две дочери и дядя, которые пытаются приспособиться к новой – послевоенной жизни.

"На примере семьи показывается, что делает война с людьми. Никто здесь у нас не бегает с автоматами, никто не стреляет из окопов, а есть история людей, у которых величайший психологический стресс в своем существовании", – рассказал народный артист Украины Остап Ступка.

В роли главы семьи – народный артист Алексей Богданович. Недавно его герой вернулся с войны. Однако оказалось, что он уже лишний в собственном доме. Каждый из членов семьи пытается наладить собственную жизнь, в которую никоим образом не вписывается ослепший на войне отец.

"Мой герой приходит, возвращается в свою семью, которая не воевала, но тоже пострадала. И вот это соотношение человека, который воевал, с теми людьми, которые остались в тылу и находились под оккупацией, это, в принципе, и есть такая фабула пьесы", – отметил народный артист Украины Алексей Богданович.

Пьеса "Война" написана современным шведским драматургом Ларсом Нуреном. Где, когда и при каких обстоятельствах происходят события – неизвестно. Главный замысел автора – показать, что любой военный конфликт разрушает не только города, но и человеческие души, и моральные ценности. Свое видение идеи продемонстрировал молодой театральный режиссер Давид Петросян. По мнению актеров, спектакль получился очень откровенным и местами даже жестоким.

"Пьеса очень жесткая, она очень эмоционально наполнена. После войны в человеке разрушается все. Там есть такой текст у моего мужа: "Я бы их всех посжирал". Люди становятся просто животными. Эта руина – это то, что может нас ждать. То, чего мы не можем никоим образом допустить", – поделилась заслуженная артистка Украины Инна Капинос.

"Мне бы хотелось, чтобы все эти ужасы были настолько откровенными, чтобы человек почувствовал их вместе с ситуацией и актерами, пережил. Чтобы в конце спектакля не давать ему какую-то мораль, а чтобы он сделал выбор", – сказал режиссер-постановщик пьесы "Война" Давид Петросян.

Все желающие могут увидеть спектакль "Война" на камерной сцене Национального драматического театра имени Ивана Франко. Премьера состоится 9 и 19 июня.