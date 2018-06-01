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У театрі імені Івана Франка презентують нову виставу "Війна"

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Війна. Це не лише нинішні реалії та назва вистави. Це оголені біль, страждання та зруйновані долі.

На сцені жодних військових з автоматами, жодних вибухів та інших подій з фронту. Лише звичайна родина: тато, мати, дві доньки та дядько, які намагаються пристосуватися до нового – післявоєнного життя.

"На прикладі сім'ї показується, що робить війна з людьми. Ніхто тут в нас не бігає з автоматами, ніхто не стріляє з окопів, а є історія людей, в яких найбільший психологічний стрес в своєму існуванні", – розповів народний артист України Остап Ступка.

У ролі голови родини – народний артист Олексій Богданович. Нещодавно його герой повернувся з війни. Проте виявилось, що він вже зайвий у власному домі. Кожен з членів родини намагається налагодити власне життя, в яке жодним чином не вписується осліплий на війні батько.

"Мій герой приходить, повертається в свою родину, яка не воювала, але теж є постраждалою. І от це співвідношення людини, яка воювала, з тими людьми, які залишились в тилу і перебували під окупацією, це, в принципі, і є така фабула п’єси", – зазначив народний артист України Олексій Богданович.

П’єса "Війна" написана сучасним шведським драматургом Ларсом Нуреном. Де, коли і за яких обставин відбуваються події – невідомо. Головний задум автора показати, що будь-який військовий конфлікт руйнує не тільки міста, а й людські душі та моральні цінності. Своє бачення ідеї продемонстрував молодий театральний режисер Давид Петросян. На думку акторів, вистава вийшла дуже відвертою та подекуди навіть жорстокою.

"П’єса дуже жорстка, вона емоційно дуже наповнена. Після війни в людині руйнується все. Там є такий текст у мого чоловіка: "Я б їх усіх позжирав". Люди стають просто тваринами. Ця руїна – це те, що може нас чекати. Те, чого ми не можемо жодним чином допускати", – поділилась заслужена артистка України Інна Капінос.

"Мені б хотілося, щоб всі ці жахи були настільки відверті, щоб людина відчула її разом з ситуацією і акторами, пережила. Щоб в кінці вистави не давати їй якусь мораль, а щоб вона зробила вибір", – сказав режисер-постановник п’єси "Війна" Давид Петросян.

Усі охочі можуть побачити виставу "Війна" на камерній сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка. Прем'єра відбудеться вже 9 та 19 червня.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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