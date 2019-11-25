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      В Telegram появился новый канал "Белый рыцарь": там будет

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      В Telegram появился новый канал "Белый рыцарь" / rbc.ua

      В мессенджере Telegram появился новый анонимный канал "Белый рыцарь".

      Судя по названию, он будет альтернативой "Темному рыцарю", прославившемуся "сливами" якобы внутрипартийных секретов "Слуги народа". Подписчикам "Белого рыцаря" обещают "всю правду о слугах народа и монобольшинство". Уточняется, что канал будет публиковать позитивные новости, чтобы "простые люди понимали, что происходит и почему слуг безбожно мочат". Также отмечается, что канал создан в связи с тем, что в информпространстве появилось много негатива против пропрезидентской партии.

      Одно из первых сообщений канала посвященное проекту закона № 2047-д, который ликвидирует так называемые площадки Яценко – посреднические структуры, которые зарабатывают на передаче информации от оценщиков недвижимости в единую базу. СМИ связывают их с народным депутатом Антоном Яценко. При подготовке ко второму чтению в законопроект подали более 1 тыс. поправок, очевидно, чтобы затянуть его рассмотрение.

      "Слуги" проголосовали на комитете пустить его в зал, но тут разные "темные рыцари" прибежали и подали 1000 поправок в закон, чтобы поддержать товарища Яценко и его площадки – миллион в день как-никак зарабатывают", – говорится в сообщении.

      Далее "Белый рыцарь" приводит список депутатов, которые предложили изменения, и отмечает количество поправок. Так, Татьяна Плачкова из ОПЗЖ внесла 143 поправки, Степан Кубов из "Европейской Солидарности" – 118, внефракционный Александр Ковалев – 95. Антон Яценко предложил 7 правок. Всего в списке 11 представителей депутатского корпуса.

      "Вот и делайте выводы, кто из них в теме, а кто в теме и в доле", – пишет "Белый рыцарь".

      Он также обещает, что после того, как канал соберет 500 подписчиков, будет обнародована информация о том, кто из "слуг народа" подыгрывает Яценко. "Обличитель" подчеркивает, что его доводы будут "неопровержимыми фактами", которые легко проверить с помощью вторичных источников.

      Как известно, ранее вокруг законопроекта № 2047-д возник скандал: ряд депутатов из "Слуги народа", входящих в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказались поддержать этот законопроект. Президент потребовал от них пройти полиграф, чтобы установить, имел ли место подкуп.

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      Теги: Новости Украины Соцсети Слуга народа
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