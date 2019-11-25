12:57
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Telegram з'явився новий канал "Білий лицар": що там буде

      176 Читать новость на русском
      У Telegram з'явився новий канал "Білий лицар" / rbc.ua

      У месенджері Telegram з'явився новий анонімний канал "Білий лицар".

      Судячи з назви, він буде альтернативою "Темному лицареві", що прославився "зливами" нібито внутрішньопартійних секретів "Слуги народу". Підписникам "Білого лицаря" обіцяють "всю правду про слуг народу і монобільшість". Уточнюється, що канал публікуватиме позитивні новини, щоб "прості люди розуміли, що відбувається і чому слуг безбожно мочать". Також зазначається, що канал створений у зв'язку з тим, що в інформпросторі з'явилося багато негативу проти пропрезидентської партії.

      Одне з перших повідомлень каналу присвячене проєкту закону № 2047-д, що ліквідує так звані майданчики Яценка – посередницькі структури, які заробляють на передачі інформації від оцінювачів нерухомості до єдиної бази. ЗМІ пов'язують їх з народним депутатом Антоном Яценком. При підготовці до другого читання до законопроєкту подали понад 1 тис. поправок, очевидно, щоб затягнути його розгляд.

      "Слуги" проголосували на комітеті пустити його в залу, але тут різні "темні лицарі" прибігли і подали 1000 правок до закону, щоб підтримати товариша Яценка та його майданчики – мільйон на день як-не-як заробляють", – йдеться у повідомленні.

      Далі "Білий лицар" наводить список депутатів, які запропонували зміни, і зазначає кількість поправок. Так, Тетяна Плачкова з ОПЗЖ внесла 143 поправки, Степан Кубів з "Європейської Солідарності" – 118, позафракційний Олександр Ковальов – 95. Антон Яценко запропонував 7 правок. Загалом у списку 11 представників депутатського корпусу.

      "От і робіть висновки, хто з них у темі, а хто в темі і в долі", – пише "Білий лицар".

      Він також обіцяє, що після того, як канал збере 500 підписників, буде оприлюднено інформацію про те, хто зі "слуг народу" підіграє Яценку. "Викривач" підкреслює, що його докази будуть "неспростовними фактами", які легко перевірити за допомогою вторинних джерел.

      Як відомо, раніше навколо законопроєкту № 2047-д виник скандал: низка депутатів зі "Слуги народу", що входять у парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, відмовилися підтримати цей законопроєкт. Президент зажадав від них пройти поліграф, щоб встановити, чи мав місце підкуп.

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
      сьогодні
      7719
      Теги: Новини України Соцмережі Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      сьогодні , 12:45 Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      Євгенія Мазур 213
      Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"
      сьогодні , 09:22 Це справжня війна, – Нефьодов про контрабанду, Андрія Богдана та "тіньового прем'єра"
      Леся Виговська 20454
      Деякі соцвиплати призупинено: хто винний та коли віддадуть гроші
      сьогодні , 08:45 Деякі соцвиплати призупинено: хто винний та коли віддадуть гроші
      Ірина Поліщук 4528
      Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      сьогодні , 08:40 Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
      Блог Соцмережі 1273
      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      24 листопада , 22:00 Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
      Блоги тижня 4064
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук