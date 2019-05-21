В теме экологии политики манипулируют стереотипами, замалчивая реальные проблемы, – эксперт

За недостаточной информированности людей в теме экологии политики в Украине легко манипулируют стереотипами, укоренившимися в массовом сознании.

В частности о загрязнении воздуха выбросами в атмосферу СО2 именно промышленных предприятий и предприятий энергетического сектора. При этом опасность от реальных угроз остается недооцененной. Такое мнение 112.ua озвучил гендиректор "Ньюфолк-УКЦ" Андрей Закревский в статье: "Не зазеленеет: Как политики будут использовать тему экологии для победы на парламентских выборах".

Сейчас загрязнение воздуха происходит не только вследствие промышленных предприятий, в том числе энергетического сектора. У нас ужасная ситуация с внесением различных химических элементов в почву (минеральные удобрения, средства защиты растений): они попадают в атмосферу, отравляют водоемы,

– говорит Закревский. Он подчеркнул, что постепенно наша страна из индустриально-аграрной превращается в аграрную.

Но поскольку реальные экологические проблемы не раскручены в сознании избирателей, политики обходят их вниманием, сознательно нажимая на болевые точки, на которые люди реагируют, в частности на тему выбросов в атмосферу СО2.

По словам эксперта, тема экологии имеет широкие скрытые возможности для манипулирования сознанием масс. Очень часто убедительные теории строятся на подходах, которые не имеют с научными ничего общего, в интересах определенных групп и политиков. Все зависит от формы подачи материала электората, и чем убедительнее делается, тем больший успех достигается.

Манипуляции на теме экологии широко используются не только в Украине, но и в других странах мира. В частности, даже признаная многими странами мира теория глобального потепления дала трещину под напором неопровержимых аргументов, которые разрушили псевдонаучные мифы и утверждения, на которых она строилась. Сейчас принято оперировать понятием "глобальное изменение климата", что более точно отражает истинную картину.