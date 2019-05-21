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      У темі екології політики маніпулюють стереотипами, замовчуючи реальні проблеми, – експерт

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      Андрій Закревський
      Андрій Закревський / 112.ua

      Через недостатню поінформованість людей в темі екології політики в Україні легко маніпулюють стереотипами, що вкорінилися в масовій свідомості.

      Зокрема про забруднення повітря викидами в атмосферу СО2 саме промислових підприємств та підприємств енергетичного сектору. При цьому небезпека від реальних загроз залишається недооціненою. Таку думку 112.ua озвучив гендиректор "Ньюфолк-НКЦ" Андрій Закревський в статті: "Не зазеленіє: Як політики будуть використовувати тему екології для перемоги на парламентських виборах".

      Нині забруднення повітря відбувається не тільки внаслідок промислових підприємств, у тому числі енергетичного сектору. У нас жахлива ситуація з внесенням різних хімічних елементів у ґрунт (мінеральні добрива, засоби захисту рослин): вони потрапляють в атмосферу, отруюють водойми,
      говорить Закревський. Він підкреслив, що поступово наша країна з індустріально-аграрної перетворюється на аграрну.

      Але оскільки реальні екологічні проблеми не розкручені у свідомості виборців, політики обходять їх увагою, свідомо натискаючи на больові точки, на які люди реагують, зокрема на тему викидів в атмосферу СО2.

      За словами експерта, тема екології має широкі приховані можливості для маніпулювання свідомістю мас. Дуже часто переконливі теорії будуються на підходах, які не мають з науковими нічого спільного, в інтересах певних груп і політиків. Все залежить від форми подачі матеріалу електорату, і чим переконливіше робиться, тим більший успіх досягається.

      Маніпуляції на темі екології широко використовуються не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. Зокрема, навіть визнана багатьма країнами світу теорія глобального потепління дала тріщину під натиском незаперечних аргументів, які зруйнували псевдонаукові міфи і твердження, на яких вона будувалася. Зараз прийнято оперувати визначенням "глобальна зміна клімату", що більш точно відображає справжню картину.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Екологія
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