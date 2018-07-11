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В Тернополе агробизнес развивают необычными способами: популярность разрослась на всю Украину

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Город в квартире. В Тернополе двое горожан превратили однокомнатную квартиру в многоэтажке в оригинальную теплицу. Выращивают не только привычные для нас овощи, укроп и петрушку, но и миниатюрную зелень. Ее сейчас активно применяют в кулинарии. А в нескольких километрах от Тернополя есть и большая теплица. Ее создала семья, которая внедряет зарубежный опыт выращивания миниатюрной зелени

Такую чудную идею придумали двое тернополян. Травы, пророщенную пшеницу, подсолнечник и горох у них покупают много ресторанов. Но о большом помещении за городом предприниматели только мечтают, поэтому решили для начала сделать теплицу из арендованной квартиры.

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И уже через полгода необычный бизнес начал приносить прибыль. Но занимаются этим не только из-за денег.

"Это эстетическое наслаждение. Во-вторых, когда включается вода – это и аудионаслаждение. И главное, что каждый день мы потребляем эти растения", – рассказал помощник семьи Евгений Стахов.

Квартира-теплиця у Тернополі
Квартира-теплица в Тернополе

Один из владельцев теплицы квартиры Олег ранее был полицейским. Но сейчас охотно работает над безотходным производством. Например, из пророщенной пшеницы, которая не продалась, делает специальный напиток. Заказывают его спортсмены со всей Украины.

Напиток богов его еще называют, винграс. Как делают: она прорастает немного выше, ее стрижешь и на блендере вжик-вжик. И такой получается зеленоватый напиток. Содержание микроэлементов равно килограмму овощей,
– отметил основатель теплицы в квартире Олег Гром.

Также в нескольких километрах от города есть и большая теплица. Ее создала семья, которая внедряет зарубежный опыт выращивания миниатюрной зелени. Говорят, она сейчас популярна. И не только среди вегетарианцев.

Велика теплиця в Тернопільській області
Большая теплица в Тернопольской области

теплиця тернопіль
Фермеры теплицы

"Зелень хорошо формирует перестальтику желудка, поэтому всегда надо пищу, тяжелую, не тяжелую, мясо употреблять с зеленью. А микрозелень приобретает популярность из-за того, что это органическая продукция без обработки пестицидов, без подкормки минеральными удобрениями", – прокомментировал фермер Семен Гарыга.

Сначала маленькую зелень засевают в специальные поддоны. И уже через две недели растение готово для продажи. Здесь выращивают амарант, фенхель, горчицу, подсолнечник и даже гречку. Более того, в теплице молодая пара выращивает даже съедобные цветы. Они последние полгода разлетаются по всей Украине.

"Это съедобные цветы, называются настурция. Полностью съедобное растение, у нас его выращивают больше как декоративное и сажают в клумбы, но на самом деле в Мексике она считается съедобной культурой. Полностью употребляется в пищу все, кроме корней", – отметила фермер Яна Гарыга.

настурціяСъедобные цветы настурции

А еще молодые люди выращивают салаты необычным способом. Пучки растений просто плавают в воде.


Салат в теплице выращивают в воде, что быстрее и полезнее

Поэтому салат созревает на 2 недели быстрее, чем в почве. Это еще и полезнее, потому что к нему не добавляют минеральные удобрения. Об этой технологии узнали на немецких сайтах и решили внедрять в Украине. Результатом довольны.

Теги: Новости Украины Тернополь Бизнес Сельское хозяйство
Источник: 24 канал
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