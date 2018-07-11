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У Тернополі агробізнес розвивають незвичними способами: популярність розрослась на всю Україну

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Город у квартирі. У Тернополі двоє містян перетворили однокімнатну квартиру в багатоповерхівці на оригінальну теплицю. Вирощують не лише звичні для нас овочі, кріп і петрушку, але й так звану мініатюрну зелень. Її зараз активно застосовують у кулінарії. А за декілька кілометрів від Тернополя є і велика теплиця. Її створила родина, яка впроваджує закордонний досвід вирощення мініатюрної зелені.

Така чудернацька ідея — двох тернополян. Трави, пророщену пшеницю, соняшник і горох у них купують чимало ресторанів. Та про велике приміщення за містом підприємці лише мріють, тому вирішили для початку зробити теплицю з орендованої квартири.

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І вже за півроку незвичний бізнес почав приносити прибуток. Але займаються цим не лише через гроші.

"Це естетична насолода. По-друге, коли включається вода – це і аудіонасолода. І основне, що кожен день ми споживаємо ці рослинки", – розповів помічник родини Євген Стахів.

Квартира-теплиця у Тернополі
Квартира-теплиця у Тернополі

Один з власників теплиці-квартири Олег раніше був поліцейським. Але зараз охоче працює над безвідходним виробництвом. Наприклад, з пророщеної пшениці, яка не продалася, робить спеціальний напій. Замовляють його спортсмени з усієї України.

Напій богів його ще називають, вінграс. Як роблять: вона проростає трошки вище, її стрижеш і на блендері вжик-вжик. І такий виходить зеленуватий напій. Вміст мікроелементів дорівнює кілограму овочів,
– наголосив засновник теплиці у квартирі Олег Гром.

Також за декілька кілометрів від міста є і велика теплиця. Її створила родина, яка впроваджує закордонний досвід вирощення мініатюрної зелені. Кажуть, вона зараз популярна. І не лише серед вегетаріанців.

Велика теплиця в Тернопільській області
Велика теплиця в Тернопільській області

теплиця тернопіль
Фермери теплиці

"Зелень гарно формує перестальтику шлянку, тому завжди треба їжу, важку, чи не важку, м'ясо вживати з зеленню. А мікрозелень набуває популярності через то, що це органічна продукція без обробки пестицидів, без підживлення мінеральними добривами", – прокоментував фермер Семен Гарига.

Спершу маленьку зелень засівають у спеціальні палети. І вже за два тижні рослина готова для продажу. Тут вирощують амарант, фенхель, гірчицю, соняшник і навіть гречку. Ба більше, у теплиці молода пара вирощує навіть їстівні квіти. Вони останні півроку розлітаються по всій Україні.

"Це їстівні квіти, називаються настурція. Повністю їстівна рослина , у нас її вирощують більше як декоративну і садять в клумби, але насправді в Мексиці вона вважається їстівною культурою. Повністю вживається в їжу все, крім коріння", – зазначила фермер Яна Гарига.

настурція
Їстівні квіти настурції

А ще молоді люди вирощують салати незвичним шляхом. Пучечки рослин просто плавають у воді.


Салат у теплиці вирощують у воді, що швидше та корисніше

Тож салат дозріває на 2 тижні швидше, ніж у ґрунті. Це ще й корисніше, бо до нього не додають мінеральні добрива. Про цю технологію дізналися на німецьких сайтах і вирішили впроваджувати в Україні. Результатом задоволені.

Теги: Новини України Сільське господарство Бізнес Тернопіль
Джерело: 24 канал
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