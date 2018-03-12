В Тернополе молодой парень выпал из 6 этажа и разбился насмерть / ГУ НП

В Тернополе 23-летний парень выпал с 6 этажа. После инцидента его доставили в больницу, однако от полученных травм, а именно от многочисленных переломов конечностей и других повреждений, юноша умер в медицинском учреждении.