В Тернополе молодой парень выпал из 6 этажа и разбился насмерть
В Тернополе 23-летний парень выпал с 6 этажа. После инцидента его доставили в больницу, однако от полученных травм, а именно от многочисленных переломов конечностей и других повреждений, юноша умер в медицинском учреждении.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.
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23-летний юноша выпал с многометровой высоты неподалеку торгово-развлекательного центра "Подоляны" в Тернополе. По предварительным данным, житель Тернополя упал с шестого этажа недостроенного здания. Спасти жизнь парню медикам не удалось, он умер в реанимационном отделении не приходя в сознание.
В Тернополе мужчина выпал из 6 этажа
Правоохранители выясняют причины, которые привели к смерти мужчины. Полицейские также не исключают, что он мог совершить самоубийство. Сейчас следователи опрашивают друзей и родственников, а также ищут возможных очевидцев данного происшествия.