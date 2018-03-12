У Тернополі молодий хлопець випав із 6 поверху та розбився насмерть

У Тернополі 23-річний хлопець випав з 6 поверху. Після інциденту його доставили до лікарні, проте від отриманих травм, а саме від численних переломів кінцівок та інших ушкоджень, юнак помер у медичному закладі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Тернопільській області.

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23-річний юнак спав із кількаметрової висоти неподалік торгово-розважального центру "Подоляни" у Тернополі. За попередніми даними, тернополянин впав з шостого поверху недобудованого приміщення. Врятувати життя хлопцеві медикам не вдалося, він помер у реанімаційному відділенні не приходячи до свідомості.



У Тернополі чоловік випав із 6 поверху

Правоохоронці з'ясовують причини, які призвели до смерті чоловіка. Поліцейські також не виключають, що він міг скоїти самогубство. Наразі слідчі опитують друзів та родичів, а також шукають можливих очевидців даної події.