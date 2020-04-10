В Тернополе не будет комендантского часа на выходных

В областном центре не будут вводить комендантский час с 11 до 13 апреля. Однако в Тернополе продолжают действовать все карантинные меры и ограничения, введенные ранее.

Соответствующее решение принял Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и информирует о нем на своей странице в фейсбук.

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Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет. Впрочем, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах и на улицах,

– говорится в сообщении.

В то же время, тернополян просят оставаться дома.

Заметим, что информацию о вероятном введении комендантского часа в нескольких западных регионах распространил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он уточнил, что правительство рассматривает введение таких ограничительных мер в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Комендантский час в этих областях должен был бы действовать с 13:00 субботы до 6:00 понедельника, то есть в течение выходных.

Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной периоды времени.

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