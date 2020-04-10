В Тернополе не будет комендантского часа на выходных
В областном центре не будут вводить комендантский час с 11 до 13 апреля. Однако в Тернополе продолжают действовать все карантинные меры и ограничения, введенные ранее.
Соответствующее решение принял Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и информирует о нем на своей странице в фейсбук.
Обратите внимание Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях
Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет. Впрочем, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах и на улицах,
– говорится в сообщении.
В то же время, тернополян просят оставаться дома.
Заметим, что информацию о вероятном введении комендантского часа в нескольких западных регионах распространил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он уточнил, что правительство рассматривает введение таких ограничительных мер в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Комендантский час в этих областях должен был бы действовать с 13:00 субботы до 6:00 понедельника, то есть в течение выходных.
Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной периоды времени.
Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине:
- До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19. Сейчас она занимает четвертую строчку в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 10 апреля 196 инфицированных коронавирусом, зафиксированы 5 летальных случаев.
- Самая сложная ситуация в Монастырисском районе – именно оттуда вспышка распространилась на остальные области.
- В самом Тернополе 10 больных горожан. Семеро из них находятся на амбулаторном лечении.
- Среди инфицированных COVID-19 на Тернопольщине есть много медиков.
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