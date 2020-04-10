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      В Тернополе не будет комендантского часа на выходных

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      В Тернополе не будут вводить комендантский час / Иллюстративное фото

      В областном центре не будут вводить комендантский час с 11 до 13 апреля. Однако в Тернополе продолжают действовать все карантинные меры и ограничения, введенные ранее.

      Соответствующее решение принял Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и информирует о нем на своей странице в фейсбук.

      Обратите внимание Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях

      Комендантского часа с 11 до 13 апреля в Тернополе не будет. Впрочем, в городе усилят патрулирование в местах отдыха, на контрольно-пропускных пунктах и на улицах,
      – говорится в сообщении.

      В то же время, тернополян просят оставаться дома.

      Заметим, что информацию о вероятном введении комендантского часа в нескольких западных регионах распространил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он уточнил, что правительство рассматривает введение таких ограничительных мер в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Комендантский час в этих областях должен был бы действовать с 13:00 субботы до 6:00 понедельника, то есть в течение выходных.

      Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где ввели чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной периоды времени.

      Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине:

      • До недавнего времени Тернопольщина входила в тройку областей-лидеров по количеству больных COVID-19. Сейчас она занимает четвертую строчку в этом печальном антирейтинге. В регионе по состоянию на 10 апреля 196 инфицированных коронавирусом, зафиксированы 5 летальных случаев.
      • Самая сложная ситуация в Монастырисском районе – именно оттуда вспышка распространилась на остальные области.
      • В самом Тернополе 10 больных горожан. Семеро из них находятся на амбулаторном лечении.
      • Среди инфицированных COVID-19 на Тернопольщине есть много медиков.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Тернополь
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