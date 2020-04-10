У Тернополі не буде комендантської години на вихідних

В обласному центрі не запроваджуватимуть комендантську годину з 11 до 13 квітня. Однак у Тернополі продовжують діяти усі карантинні заходи й обмеження, введені раніше.

Відповідне рішення прийняв Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та інформує про нього на своїй фейсбук-сторінці.

Комендантської години з 11 до 13 квітня у Тернополі не буде.Втім, у місті посилять патрулювання у місцях відпочинку, на контрольно-пропускних пунктах та на вулицях,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, тернополян просять залишатися вдома.

Зауважимо, що інформацію про ймовірне введення комендантської години у декількох західних регіонах поширив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він уточнив, що уряд розглядає введення таких обмежувальних заходів у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях. Комендантська година у цих областях мала б діяти з 13:00 суботи до 6:00 понеділка, тобто упродовж вихідних.

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