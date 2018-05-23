09:55
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НОВОСТИ ХАРЬКОВА

В Тернополе неизвестные разгромили лагерь ромов

126 Читати новину українською
В Тернополе полиция задержала неизвестных. которые разогнали лагерь ромов
В Тернополе полиция задержала неизвестных. которые разогнали лагерь ромов / Иллюстративное фото

Во вторник вечером, 22 мая, в Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов. Лагерь, который разгромили неизвестные, расположен на улице Микулинецкой.

Об этом сообщает "20 минут" со ссылкой на очевидцев.

Впоследствии в пресс-службе местной полиции сообщили, что правоохранители задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь ромов.

Читайте также: Сожжение лагеря ромов под Львовом: обнародованы детали

"Причастность всех к правонарушению устанавливается", – добавили в полиции.

Отметим, что это далеко не первый инцидент, когда в Украине неизвестные разгоняют лагерь ромов. Так, в апреле в Киеве на Лысой горе члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов.

Вскоре после этого, 9 мая, лагерь ромов сожгли и на Львовщине.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Ромы Тернополь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук