В Тернополе неизвестные разгромили лагерь ромов

Во вторник вечером, 22 мая, в Тернополе неизвестные с битами напали на лагерь ромов. Лагерь, который разгромили неизвестные, расположен на улице Микулинецкой.

Об этом сообщает "20 минут" со ссылкой на очевидцев.

Впоследствии в пресс-службе местной полиции сообщили, что правоохранители задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь ромов.

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"Причастность всех к правонарушению устанавливается", – добавили в полиции.

Отметим, что это далеко не первый инцидент, когда в Украине неизвестные разгоняют лагерь ромов. Так, в апреле в Киеве на Лысой горе члены националистической организации С14 разобрали и сожгли лагерь ромов.



Вскоре после этого, 9 мая, лагерь ромов сожгли и на Львовщине.