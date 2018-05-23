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У Тернополі невідомі розгромили табір ромів

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У Тернополі поліція затримала невідомих. які розігнали табір ромів
У Тернополі поліція затримала невідомих. які розігнали табір ромів / Ілюстративне фото

У вівторок увечері, 22 травня, у Тернополі невідомі з битами напали на табір ромів. Табір, який розгромили невідомі, розташований на вулиці Микулинецькій.

Про це повідомляє "20 хвилин" з посиланням на очевидців.

Згодом у прес-службі місцевої поліції сповістили, що правоохоронці затримали 12 осіб, які "хотіли розігнати" табір ромів.

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"Причетність всіх до правопорушення встановлюється", – додали у поліції.

Зазначимо, що це далеко не перший інцидент, коли в Україні невідомі розганяють табір ромів. Так, у квітні у Києві на Лисій горі члени націоналістичної організації С14 розібрали та спалили табір ромів.

Невдовзі після цього, 9 травня, табір ромів спалили і на Львівщині.

Теги: Новини України Поліція Тернопіль Роми Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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