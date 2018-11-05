15:04
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте

      48 Читати новину українською

      С криками "позор", потасовкой и применением перецового газа закончился очередной пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Тернополе.

      К людям вышел мэр Сергей Надал. После часовых переговоров мэр пообещал, что вернут прежние тарифы на проезд.

      Читайте также: Люди перекрыли дороги: в Тернополе стоимость проезда в транспорте выросла вдвое

      Однако люди решили не расходиться, а подождать официальный документ с подписью и печатями. Через полчаса тернополяне, не дождавшись документа, решили штурмом взять мэрию.

      В ответ в сторону людей пустили перецовый газ. Одному из протестующих стало плохо, ему на месте оказала помощь скорая.

      Мы восстанавливаем прежние тарифы на проезд в троллейбусе, в автобусе. Они начнут действовать с завтрашнего утра. Такие тарифы является не рентабельными и убыточными. Если собственный коммунальный транспорт мы сможем каким-то образом содержать и заставлять функционировать, то с частными перевозчиками будет немного труднее,
      сказал городской глава Тернополя Сергей Надал.

      Видеокомментарий активистов и мэра Тернополя:

      Напомним, тернополяне бойкотировали маршрутки и троллейбусы. По городу распространялся флешмоб "Пешком на работу". Решение тернопольской власти о повышении цен несколько организаций решили обжаловать в суде.

      Теги: Новости Украины Транспорт Тернополь
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Супер истебитель МиГ-29: как упасть через две недели после фурора
      сегодня , 15:00 Супер истебитель МиГ-29: как упасть через две недели после фурора
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сегодня , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сегодня , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      сегодня , 11:00 Хто постарався закрити справу Гречківського, який погорів на хабарі у півмільйона доларів
      Роман Маселко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук