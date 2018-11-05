В Тернополе отменили повышение цен на проезд в общественном транспорте

С криками "позор", потасовкой и применением перецового газа закончился очередной пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Тернополе.

К людям вышел мэр Сергей Надал. После часовых переговоров мэр пообещал, что вернут прежние тарифы на проезд.

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Однако люди решили не расходиться, а подождать официальный документ с подписью и печатями. Через полчаса тернополяне, не дождавшись документа, решили штурмом взять мэрию.

В ответ в сторону людей пустили перецовый газ. Одному из протестующих стало плохо, ему на месте оказала помощь скорая.

Мы восстанавливаем прежние тарифы на проезд в троллейбусе, в автобусе. Они начнут действовать с завтрашнего утра. Такие тарифы является не рентабельными и убыточными. Если собственный коммунальный транспорт мы сможем каким-то образом содержать и заставлять функционировать, то с частными перевозчиками будет немного труднее,

– сказал городской глава Тернополя Сергей Надал.

Видеокомментарий активистов и мэра Тернополя:

Напомним, тернополяне бойкотировали маршрутки и троллейбусы. По городу распространялся флешмоб "Пешком на работу". Решение тернопольской власти о повышении цен несколько организаций решили обжаловать в суде.