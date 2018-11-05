У Тернополі скасували підвищення цін на проїзд у громадському транспорті

З криками "ганьба", штовханиною та застосуванням перцевого газу закінчився черговий пікет через підняття тарифів на проїзд громадським транспортом в Тернополі.

До людей вийшов мер Сергій Надал. Після годинних перемовин міський голова пообіцяв, що повернуть попередні тарифи на проїзд.

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Проте люди вирішили не розходитися, а зачекати на офіційний документ з підписом та печатками. Через півгодини тернополяни, не дочекавшись документу, вирішили штурмом взяти мерію.

У відповідь в людей пустили перцевий газ. Одному з протестувальників стало зле, йому на місці надала допомогу швидка.

Ми відновлюємо попередні тарифи на проїзд в тролейбусі в автобусі. Вони почнуть діяти з завтрашнього ранку. Такі тарифи є не рентабельними і збитковими. Якщо власний комунальний транспорт ми зможемо якимось чином утримувати і затсавляти функціонувати, то з приватними перевізниками буде трохи важче,

– сказав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Відеокоментар активістів та мера Тернополя:

Нагадаємо, тернополяни бойкотували маршрутки і тролейбуси. Містом ширився флешмоб "Пішки на роботу". На рішення тернопільської влади про підняття цін кілька організацій подали до суду.