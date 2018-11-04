Люди перекрили дороги: у Тернополі вартість проїзду у транспорті зросла вдвічі

У Тернополі відбулися масові протести, бо городяни обурені різким підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Мітинг зібрав більше трьох тисяч людей.

З 1 листопада у Тернополі вартість проїзду у громадському транспорті зросла майже вдвічі.

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У маршрутному таксі – 9 гривень, а у тролейбусі – 8. Аби привернути увагу до проблеми люди вирішили перекрити центральну вулицю міста.

Це взагалі смішне і парадоксальне рішення, коли на рівному місці без реальних підстав практично на 100 процентів підняли ціни на проїзд,

– сказав тернополянин Михайло Чорненький.

У Тернополі наразі найвищі ціни на проїзд в громадському транспорті в регіоні. У Луцьку, Рівному, Чернівцях вартість проїзду у тролейбусі – 3 гривні. Підозрюють, що міська влада таким чином хоче з гаманців тернополян оплатити пільгові перевезення.

Активісти добиватимуться, аби їм надали розрахунки по перевезеннях, щоб самим з'ясувати чи настільки збитковий громадський транспорт. А поки пропонують меру скасувати рішення комітету.

Чиновники ж запевняють тернополяни можуть платити менше. Для людей змісцевою пропискою придумали так звану "Файну карту". Таким чином влада поділила пасажирів на своїх і чужих.

Для них вже при зміні квиток вартує в електротранспорті – 5 гривень, а в автобусі – 6,

– заявив начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський.

Здорожчання тарифу пояснюють ростом вартості пального та майбутнім підвищенням мінімальної зарплати. Тим часом як одні тернополяни протестують, інші вирішили буквально бойкотувати маршрутки і тролейбуси. Містом шириться флешмоб "Пішки на роботу".

На рішення тернопільської влади вже кілька організацій подали до суду. Також обіцяють щотижня проводити транспортний мітинг під стінами мерії.