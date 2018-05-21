В Тернополе призывник выпал с пятого этажа военкомата, потому что хотел сбежать

В военном комиссариате Тернополя с пятого этажа выпал призывник. Он получил травмы различной степени тяжести, пытаясь самовольно оставить расположение призывного пункта.

Об этом сообщает Тернопольский военный комиссариат по Facebook.

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Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОГВК, пытаясь самовольно оставить расположение призывного пункта, совершил попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания.

В результате падения призывник получил травмы различной степени тяжести. Ему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время призывник транспортирован в стационарное медицинское учреждение города. Угрозы его жизни нет.

Военным комиссаром Тернопольского ОИК назначено служебное расследование для выяснения причин, которые привели к данному событию.