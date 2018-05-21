У Тернополі призовник випав з п'ятого поверху військкомату, бо хотів втекти

У військовому комісаріаті Тернополя з п'ятого поверху випав призовник. Він отримав травми різного ступеню тяжкості, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту.

Про це повідомляє Тернопільський військовий комісаріат у Facebook.

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Попередньо встановлено, що призовник Бережанського ОМВК, намагаючись самовільно залишити розташування призовного пункту, здійснив спробу спуститися з п’ятого на перший поверх будівлі по карнизу, зірвався та впав на дах сусідньої будівлі.

Внаслідок падіння призовник отримав травми різного ступеню тяжкості. Йому була надана перша медична допомога. На даний час призовник транспортований до стаціонарного медичного закладу міста. Загрози його життю немає.

Військовим комісаром Тернопільського ОВК призначено службове розслідування для з'ясування причин, які призвели до даної події.