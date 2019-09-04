Покушение на ректора в Тернополе: что известно о его состоянии и записке с угрозами

Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого. Он взорвался, как только мужчина его поднял. Сам ректор и его жена госпитализированы, сейчас они в тяжелом состоянии.

Пакет со взрывчаткой сдетонировал в среду, 4 сентября, рядом с частным домом ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого. Ректор и его жена получили серьезные травмы.

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Неизвестные подбросили взрывчатку в дом Крысоватого в селе Петриков, это пригород Тернополя. Ректор поднял пакет, и тут раздался сильный взрыв. Свидетели говорили о взрывной волне, ощутимой на расстоянии более чем километр.

"У ректора была сильно повреждена рука, а его жена держалась за лицо. Было очень много крови", – рассказал сосед потерпевшего.



Ректор Андрей Крысоватый

"Скорые" забрали пострадавших в тяжелом состоянии в госпиталь Тернопольской университетской больницы.

Тяжелая травма, оказывается помощь в полном объеме – все бригады задействованы. Сейчас оба пациента в операционных,

– отметил главный врач Тернопольской областной университетской больницы Василий Блихар.

Место преступления исследуют полиция и взрывотехники. Пока продолжаются следственные действия, правоохранители событие не комментируют. Сообщили лишь, что вызов поступил в 7:50.

В пакет с взрывчаткой была записка с угрозами: "Подарок от нас. Memento mori, ректор, Memento mori".

Memento mori – это угроза убийством. Мы считаем, что само событие было угрожающим жизни потерпевшего и его жены,

– отметил начальник Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

Кто подбросил опасный предмет, устанавливают правоохранители. Это уже не впервые в Тернополе находят такие взрывные подарки. В начале августа подобный пакет оставили на капоте авто жены бывшего заместителя мэра города Владислава Стемковского.

По факту взрыва правоохранители возбудили уголовное производство по статье покушение на убийство. Подозревают, что оба события могут быть связаны.

Смотрите фото с места взрыва (ternopoliany.te.ua):

Что известно об Андрее Крысоватом?Украинский ученый, экономист, доктор наук, профессор. Родился в 1965 году. Завершил обучение в аспирантуре Киевского государственного экономического университета, стажировался в университетах Нидерландов, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопольского национального экономического университета с 2013 года.