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      У Тернополі намагалися підірвати ректора економічного університету Крисоватого

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      Натовп біля місця спроби підриву ректора у Тернополі
      Натовп біля місця спроби підриву ректора у Тернополі / ternopoliany.te.ua

      Пакет з вибухівкою підкинули до будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого. Він вибухнув, щойно чоловік його підняв. Сам ректор та його дружина госпіталізовані, наразі вони у важкому стані.

      Пакет з вибухівкою здетонував у середу, 4 вересня, поруч з приватним будинком ректора Тернопільського Національного економічного університету Андрія Крисоватого. Ректор і його дружина зазнали серйозних травм. Про це повідомило місцеве видання 20 хвилин.

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      Невідомі підкинули вибухівку до дому Крисоватого в селі Петриків, це передмістя Тернополя. Ректор підняв його, і тут пролунав сильний вибух. Видання "Тернополяни" пише, що свідки говорили про вибухову хвилю, відчутну на відстані у понад кілометр.

      "У ректора була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя. Було дуже багато крові", – розповів сусід потерпілого.

      "Швидкі" забрали постраждалих у важкому стані до госпіталю Тернопільської університетської лікарні. Місце злочину досліджують поліція та вибухотехніки. Поки тривають слідчі дії, правоохоронці подію не коментують. Повідомили лише, що виклик надійшов о 7:50.

      Місцеве тернопільське видання "Терміново" запевняє, що внаслідок вибуху в Андрія Крисоватого сильно травмована ліва рука, яку можуть ампутувати вище кисті. А в пакунку з вибухівкою начебто була записка: "Ми тобі нічого не забули, твій час прийшов".

      Дивіться фото з місця вибуху (ternopoliany.te.ua):

       

       

      Що відомо про Андрія Крисоватого? Український вчений, економіст, доктор наук, професор. Народився 1965 року. Завершив навчання в аспірантурі Київського державного економічного університету, стажувався в університетах Нідерландів, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопільського національного економічного університету з 2013 року.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Постраждалі Тернопіль Вибух
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