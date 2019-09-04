У Тернополі намагалися підірвати ректора економічного університету Крисоватого

Пакет з вибухівкою підкинули до будинку ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого. Він вибухнув, щойно чоловік його підняв. Сам ректор та його дружина госпіталізовані, наразі вони у важкому стані.

Пакет з вибухівкою здетонував у середу, 4 вересня, поруч з приватним будинком ректора Тернопільського Національного економічного університету Андрія Крисоватого. Ректор і його дружина зазнали серйозних травм. Про це повідомило місцеве видання 20 хвилин.

Читайте також: В Одесі затримали іноземця, який розстріляв авто та пограбував відділення "Нової пошти"

Невідомі підкинули вибухівку до дому Крисоватого в селі Петриків, це передмістя Тернополя. Ректор підняв його, і тут пролунав сильний вибух. Видання "Тернополяни" пише, що свідки говорили про вибухову хвилю, відчутну на відстані у понад кілометр.

"У ректора була сильно пошкоджена рука, а його дружина трималася за обличчя. Було дуже багато крові", – розповів сусід потерпілого.

"Швидкі" забрали постраждалих у важкому стані до госпіталю Тернопільської університетської лікарні. Місце злочину досліджують поліція та вибухотехніки. Поки тривають слідчі дії, правоохоронці подію не коментують. Повідомили лише, що виклик надійшов о 7:50.

Місцеве тернопільське видання "Терміново" запевняє, що внаслідок вибуху в Андрія Крисоватого сильно травмована ліва рука, яку можуть ампутувати вище кисті. А в пакунку з вибухівкою начебто була записка: "Ми тобі нічого не забули, твій час прийшов".

Дивіться фото з місця вибуху (ternopoliany.te.ua):

Що відомо про Андрія Крисоватого? Український вчений, економіст, доктор наук, професор. Народився 1965 року. Завершив навчання в аспірантурі Київського державного економічного університету, стажувався в університетах Нідерландів, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопільського національного економічного університету з 2013 року.