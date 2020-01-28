В Тернополе собака покусала 9-летнего мальчика за лицо
На девятилетнего воспитанника детского дома напал пес. Ребенка госпитализировали в больницу и готовят к операции.
Мальчик шел в школу, когда увидел на детской площадке привязанного хаски, сообщает полиция Тернопольской области.
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Он захотел погладить пса, но тот набросился на ребенка и укусил за руку, а потом и за лицо. Владельцев животного рядом не было.
Прохожие вызвали скорую. Жильцы дома отметили, что собака не впервые проявляет агрессию к детям. Хозяева животного за границей. Хаски выгуливает родственница, которая не может справиться с животным.
9-летнего мальчика госпитализировали в местную больницу и готовят к операции.
Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.