В Тернополе собака покусала 9-летнего мальчика за лицо

На девятилетнего воспитанника детского дома напал пес. Ребенка госпитализировали в больницу и готовят к операции.

Мальчик шел в школу, когда увидел на детской площадке привязанного хаски, сообщает полиция Тернопольской области.

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Он захотел погладить пса, но тот набросился на ребенка и укусил за руку, а потом и за лицо. Владельцев животного рядом не было.

Прохожие вызвали скорую. Жильцы дома отметили, что собака не впервые проявляет агрессию к детям. Хозяева животного за границей. Хаски выгуливает родственница, которая не может справиться с животным.

9-летнего мальчика госпитализировали в местную больницу и готовят к операции.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.