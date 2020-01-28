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      В Тернополе собака покусала 9-летнего мальчика за лицо

      9 Читати новину українською
      Пес напал на 9-летнего ребенка / Google images

      На девятилетнего воспитанника детского дома напал пес. Ребенка госпитализировали в больницу и готовят к операции.

      Мальчик шел в школу, когда увидел на детской площадке привязанного хаски, сообщает полиция Тернопольской области.

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      Он захотел погладить пса, но тот набросился на ребенка и укусил за руку, а потом и за лицо. Владельцев животного рядом не было.

      Прохожие вызвали скорую. Жильцы дома отметили, что собака не впервые проявляет агрессию к детям. Хозяева животного за границей. Хаски выгуливает родственница, которая не может справиться с животным.

      9-летнего мальчика госпитализировали в местную больницу и готовят к операции.

      Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Мир животных Тернополь
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