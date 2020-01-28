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      У Тернополі собака покусав 9-річного хлопчика за обличчя

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      Пес напав на 9-річну дитину / Google images

      На дев’ятирічного вихованця дитячого будинку напав собака. Дитину госпіталізували до лікарні та готують до операції.

      Хлопчик ішов до школи, коли побачив на дитячому майданчику прив’язаного хаскі, повідомляє поліція Тернопільської області.

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      Він захотів погладити пса, але той накинувся на дитину та вкусив за руку, а потім і за обличчя. Власників тварини поруч не було.

      Перехожі викликали швидку. Мешканці будинку зазначили, що собака не вперше проявляє агресію до дітей. Господарі тварини за кордоном. Хаскі вигулює родичка, яка не може впоратись із твариною.

      9-річного хлопчика госпіталізували до місцевої лікарні та готують до операції.

      Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Тернопіль Світ тварин
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