В Тернополе сортировка бытовых отходов стала обязательной
В Тернополе обязали горожан сортировать мусор. Изменение в решение власти "Об утверждении правил благоустройства Тернополя" утвердили местные депутаты на сессии горсовета.
Об этом сообщили на сайте горсовета Тернополя.
Так, в городе должны переоборудовать мусорные площадки и баки так, чтобы была возможной сортировка мусора отдельно на стекло, органику, металл, бумагу и пластик. В свою очередь компании, которые занимаются вывозом мусора, обязаны укомплектовать нынешние площадки контейнерами для раздельной сортировки бытовых отходов.
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Также в вышеупомянутое решение внесли изменения, в соответствии с которыми в Тернополе запрещается:
– вывозить и выгружать в не отведенных для этого местах твердые бытовые отходы,
– крупногабаритные и ремонтные отходы, растительные остатки;
– хранить в помещениях многоквартирных домов взрывоопасные или экологически вредные вещества и предметы;
– нарушать (разрушать или портить) улично-дорожную сеть, другие объекты благоустройства города;
– парковать машины на зеленых зонах;
– самовольно обустраивать огороды, повреждать или уничтожать газоны;
– сжигать сухую траву, ее остатки или любые другие отходы;
– устраивать ограждения вдоль периметра отведенного земельного участка (аренда, собственность, постоянное пользование);
– ремонтировать, мыть и заправлять автомобили, мотоциклы, мопеды, скутеры и другие транспортные средства на придомовых территориях и зеленых зонах;
– самовольно устанавливать средства организации дорожного движения без соответствующих согласований.
В случае нарушения этих запретов чиновники и предприниматели будут обязаны заплатить штраф.