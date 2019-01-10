В Тернополе сортировка бытовых отходов стала обязательной

В Тернополе обязали горожан сортировать мусор. Изменение в решение власти "Об утверждении правил благоустройства Тернополя" утвердили местные депутаты на сессии горсовета.

Об этом сообщили на сайте горсовета Тернополя.

Так, в городе должны переоборудовать мусорные площадки и баки так, чтобы была возможной сортировка мусора отдельно на стекло, органику, металл, бумагу и пластик. В свою очередь компании, которые занимаются вывозом мусора, обязаны укомплектовать нынешние площадки контейнерами для раздельной сортировки бытовых отходов.

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Также в вышеупомянутое решение внесли изменения, в соответствии с которыми в Тернополе запрещается:

– вывозить и выгружать в не отведенных для этого местах твердые бытовые отходы,

– крупногабаритные и ремонтные отходы, растительные остатки;

– хранить в помещениях многоквартирных домов взрывоопасные или экологически вредные вещества и предметы;

– нарушать (разрушать или портить) улично-дорожную сеть, другие объекты благоустройства города;

– парковать машины на зеленых зонах;

– самовольно обустраивать огороды, повреждать или уничтожать газоны;

– сжигать сухую траву, ее остатки или любые другие отходы;

– устраивать ограждения вдоль периметра отведенного земельного участка (аренда, собственность, постоянное пользование);

– ремонтировать, мыть и заправлять автомобили, мотоциклы, мопеды, скутеры и другие транспортные средства на придомовых территориях и зеленых зонах;

– самовольно устанавливать средства организации дорожного движения без соответствующих согласований.

В случае нарушения этих запретов чиновники и предприниматели будут обязаны заплатить штраф.