У Тернополі сортування побутових відходів стало обов'язковим

У Тернополі зобов'язали містян сортувати сміття. Зміну до рішення влади "Про затвердження правил благоустрою Тернополя" затвердили місцеві депутати на сесії міськради.

Про це повідомили на сайті міськради Тернополя.

Так, у місті повинні переобладнати сміттєві майданчики і баки так, щоб було можливим сортування сміття окремо на скло, органіку, метал, папір і пластик. Своєю чергою компанії, які займаються вивезенням сміття, зобов'язані укомплектувати нинішні майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів.

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Також до вищезазначеного рішення внесли зміни, відповідно до яких у Тернополі забороняється:

- вивозити і вивантажувати в не відведених для цього місцях тверді побутові відходи,

- великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні залишки;

- зберігати в приміщеннях багатоквартирних будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини та предмети;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об'єкти благоустрою міста;

- паркувати машини на зелених зонах;

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони;

- спалювати суху траву, її залишки або будь-які інші відходи;

- влаштовувати огорожі вздовж периметра відведеної земельної ділянки (оренда, власність, постійне користування);

- ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях та зелених зонах;

- самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

У разі порушення цих заборон чиновники і підприємці будуть зобов'язані заплатити штраф.