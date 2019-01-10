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      У Тернополі сортування побутових відходів стало обов'язковим

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      Містяни будуть змушені сортувати сміття
      Містяни будуть змушені сортувати сміття / Дніпроград

      У Тернополі зобов'язали містян сортувати сміття. Зміну до рішення влади "Про затвердження правил благоустрою Тернополя" затвердили місцеві депутати на сесії міськради.

      Про це повідомили на сайті міськради Тернополя.

      Так, у місті повинні переобладнати сміттєві майданчики і баки так, щоб було можливим сортування сміття окремо на скло, органіку, метал, папір і пластик. Своєю чергою компанії, які займаються вивезенням сміття, зобов'язані укомплектувати нинішні майданчики контейнерами для роздільного сортування побутових відходів.

      Читайте також: Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення та виробників

      Також до вищезазначеного рішення внесли зміни, відповідно до яких у Тернополі забороняється:

           - вивозити і вивантажувати в не відведених для цього місцях тверді побутові відходи,
           - великогабаритні та ремонтні відходи, рослинні залишки;
           - зберігати в приміщеннях багатоквартирних будинків вибухонебезпечні чи екологічно                шкідливі речовини та предмети;
           - порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, інші об'єкти благоустрою міста;
           - паркувати машини на зелених зонах;
           - самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати або знищувати газони;
           - спалювати суху траву, її залишки або будь-які інші відходи;
           - влаштовувати огорожі вздовж периметра відведеної земельної ділянки (оренда, власність, постійне користування);
           - ремонтувати, мити та заправляти автомобілі, мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях та зелених зонах;
           - самовільно встановлювати засоби організації дорожнього руху без відповідних погоджень.

      У разі порушення цих заборон чиновники і підприємці будуть зобов'язані заплатити штраф.

      Теги: Новини України Тернопіль Екологія
      Джерело: 24 Канал
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