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      В Тернополе усилили карантин: нельзя собираться в группы более 2 человек

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      / "Терен"

      Из-за мощной вспышки коронавируса в Тернополе ввели ряд жестких карантинных ограничений. Так, горожанам запретили посещать общественные места, парки, скверы, ходить по улицам группами более 2 человек. Также на улицу нельзя выходить детям до 14 лет без сопровождения родителей.

      Старшим несовершеннолетним нельзя выходить из дома без ведома родителей. О новых ограничениях информирует Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом в фейсбуке.

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      Меры безопасности в городе усилили согласно решению штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.

      Какие дополнительные ограничительные меры ввели в Тернополе:

      • Запрет на пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернополя группами больше двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад).

      То есть гулять вместе в общественном месте люди могут по двое или семьей.

      • Запрет на пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет – без ведома родителей или опекунов.
      • Кроме того в штабе утвердили алгоритм похорон. Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мероприятий.

      То есть провести похороны в Тернополе можно будет группе, состоящей максимум из 10 человек. Впрочем, они должны соблюдать следующие правила: расстояние между людьми должно быть не менее, чем 2 метра, у людей должны быть защитные маски и перчатки.

      Какова ситуация с коронавирусом на Тернопольщине?
      По состоянию на 31 марта на Тернопольщине 78 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них есть один летальный случай.
      Самая крупная вспышка заболевания в Монастырском районе, там 58 пациентов с таким диагнозом. Еще 9 инфицированных с Залещицкого района, 5 – с Козовского, 2 – с Кременецкого, 1 – из Бережанского и 1 из Тернопольского района. Также есть 2 больных из Тернополя.

      На Тернопольщине также есть много больных коронавирусом детей – по меньшей мере, 4. Ребенок, которому 1,5 года, находится в реанимации.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Тернополь
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