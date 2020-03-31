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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Тернополі посилили карантин: не можна збиратися у групи більше 2 людей

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      У Тернополі посилили заходи безпеки через COVID-19 / "Терен"

      Через потужний спалах коронавірусу у Тернополі ввели низку жорстких карантинних обмежень. Так, містянам заборонили відвідувати громадські місця, парки, сквери, ходити по вулицях у групах, що у своєм складі мають більше, аніж 2 осіб. Також на вулицю не можна виходити дітям до 14 років без супроводу батьків.

      Старшим неповнолітнім не можна виходити з дому без відома батьків. Про нові обмеження інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.

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      Заходи безпеки у місті посилили згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

      Які додаткові обмежувальні заходи ввели у Тернополі:

      • Заборона на перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернополя груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

      Тобто гуляти разом у громадському місці люди можуть по двоє або сім’єю.

      • Заборона на перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів;
      • Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб за умови дотримання карантинних заходів.

      Тобто провести похорон у Тернополі можна буде групі, що складається максимум із 10 людей. Втім, вони мають дотримуватися таких правил: відстань між людьми має бути не менша, аніж 2 метри, у людей мають бути захисні маски та рукавички.

      Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 31 березня на Тернопільщині є 78 підтверджених випадків COVID-19. Серед них є один летальний випадок.
      Найбільший спалах захворювання у Монастириському районі, там аж 58 пацієнтів із таким діагнозом. Ще 9 інфікованих із Заліщицького району, 5 – з Козівського, 2 – з Кременецького, 1 – з Бережанського та 1 з Тернопільського району. Також є 2 хворих тернополян.

      На Тернопільщині також є багато хворих на коронавірус дітей – щонайменше, 4. Дитина, якій 1,5 роки перебуває у реанімації.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Тернопіль
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