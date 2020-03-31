У Тернополі посилили карантин: не можна збиратися у групи більше 2 людей

Через потужний спалах коронавірусу у Тернополі ввели низку жорстких карантинних обмежень. Так, містянам заборонили відвідувати громадські місця, парки, сквери, ходити по вулицях у групах, що у своєм складі мають більше, аніж 2 осіб. Також на вулицю не можна виходити дітям до 14 років без супроводу батьків.

Старшим неповнолітнім не можна виходити з дому без відома батьків. Про нові обмеження інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.

З останнього Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіла вчителька

Заходи безпеки у місті посилили згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

Які додаткові обмежувальні заходи ввели у Тернополі:

Заборона на перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернополя груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

Тобто гуляти разом у громадському місці люди можуть по двоє або сім’єю.

Заборона на перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих , а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів;

віком до 14 років , а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів; Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб за умови дотримання карантинних заходів.

Тобто провести похорон у Тернополі можна буде групі, що складається максимум із 10 людей. Втім, вони мають дотримуватися таких правил: відстань між людьми має бути не менша, аніж 2 метри, у людей мають бути захисні маски та рукавички.

Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 31 березня на Тернопільщині є 78 підтверджених випадків COVID-19. Серед них є один летальний випадок.

Найбільший спалах захворювання у Монастириському районі, там аж 58 пацієнтів із таким діагнозом. Ще 9 інфікованих із Заліщицького району, 5 – з Козівського, 2 – з Кременецького, 1 – з Бережанського та 1 з Тернопільського району. Також є 2 хворих тернополян.



На Тернопільщині також є багато хворих на коронавірус дітей – щонайменше, 4. Дитина, якій 1,5 роки перебуває у реанімації.