У Тернополі посилили карантин: не можна збиратися у групи більше 2 людей
Через потужний спалах коронавірусу у Тернополі ввели низку жорстких карантинних обмежень. Так, містянам заборонили відвідувати громадські місця, парки, сквери, ходити по вулицях у групах, що у своєм складі мають більше, аніж 2 осіб. Також на вулицю не можна виходити дітям до 14 років без супроводу батьків.
Старшим неповнолітнім не можна виходити з дому без відома батьків. Про нові обмеження інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у фейсбуці.
З останнього Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіла вчителька
Заходи безпеки у місті посилили згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.
Які додаткові обмежувальні заходи ввели у Тернополі:
- Заборона на перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернополя груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
Тобто гуляти разом у громадському місці люди можуть по двоє або сім’єю.
- Заборона на перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років – без відома батьків чи опікунів;
- Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб за умови дотримання карантинних заходів.
Тобто провести похорон у Тернополі можна буде групі, що складається максимум із 10 людей. Втім, вони мають дотримуватися таких правил: відстань між людьми має бути не менша, аніж 2 метри, у людей мають бути захисні маски та рукавички.
Яка ситуація з коронавірусом на Тернопільщині? Станом на 31 березня на Тернопільщині є 78 підтверджених випадків COVID-19. Серед них є один летальний випадок.
Найбільший спалах захворювання у Монастириському районі, там аж 58 пацієнтів із таким діагнозом. Ще 9 інфікованих із Заліщицького району, 5 – з Козівського, 2 – з Кременецького, 1 – з Бережанського та 1 з Тернопільського району. Також є 2 хворих тернополян.
На Тернопільщині також є багато хворих на коронавірус дітей – щонайменше, 4. Дитина, якій 1,5 роки перебуває у реанімації.
Читайте також
-
У Мінсоцполітики збираються проіндексувати пенсії вже у квітнісьогодні , 10:49
-
На підмогу бойовикам на Донбас прибули російські військові, – розвідкасьогодні , 14:56
-
Навіщо Коломойському дефолт: наслідки для Українисьогодні , 15:30
-
Росіян жорстко каратимуть за порушення карантину і фейки про коронавірус: що забороненосьогодні , 12:13
-
На складах Amazon зафіксовані випадки зараження COVID-19: працівники почали страйксьогодні , 15:38
-
Заступник глави МОЗ Ляшко показав свої доходи і нерухомість: деталісьогодні , 11:23