17:51
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      В Тернополе закрыли McDonald's, а на "Эпицентр" составили протокол

      - Читати новину українською
      McDonald's приостановил работу, а на "Эпицентр" составлен админпротокол
      McDonald's приостановил работу, а на "Эпицентр" составлен админпротокол / Коллаж 24 канала

      В Тернополе до конца карантина закрывают заведение быстрого питания McDonald's, а на ТЦ "Эпицентр" составили админ протокол.

      Правоохранители провели проверку на соблюдение правил карантина в двух заведениях. Об этом сообщил Тернопольской штаб для борьбы с коронавирусом в телеграмме.

      К слову По Тернополю разгуливал пьяный мужчина с коронавирусом

      По результатам проверок, на представителя Национальной сети торговых центров "Эпицентр" составлен админпротокол за несоблюдение правил карантина, а McDonald's временно приостанавливает свою работу.

      В то же время руководство торгового заведения заверило, что прекратит работу отделов со строительными материалами, будет работать только отдел с бытовой химией и средствами личной гигиены. Продажа других товаров будет осуществляться через онлайн заказ.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Полиция Карантин в Украине 2020 Бизнес Тернополь Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Исторические цифры: сравнение потерь США на войне и во время пандемии
      сегодня , 17:30 Исторические цифры: сравнение потерь США на войне и во время пандемии
      Анатолій Максимов