В Тернополе закрыли McDonald's, а на "Эпицентр" составили протокол

В Тернополе до конца карантина закрывают заведение быстрого питания McDonald's, а на ТЦ "Эпицентр" составили админ протокол.

Правоохранители провели проверку на соблюдение правил карантина в двух заведениях. Об этом сообщил Тернопольской штаб для борьбы с коронавирусом в телеграмме.

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По результатам проверок, на представителя Национальной сети торговых центров "Эпицентр" составлен админпротокол за несоблюдение правил карантина, а McDonald's временно приостанавливает свою работу.

В то же время руководство торгового заведения заверило, что прекратит работу отделов со строительными материалами, будет работать только отдел с бытовой химией и средствами личной гигиены. Продажа других товаров будет осуществляться через онлайн заказ.



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