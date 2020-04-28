У Тернополі зачинили McDonald's, а на "Епіцентр" склали протокол

У Тернополі до кінця карантину зачинили заклад швидкого харчування McDonald's, а на ТЦ "Епіцентр" склали адмін протокол.

Правоохоронці провели перевірку на дотримання правил карантину у двох закладах. Про це повідомив Тернопільській штаб для боротьби з коронавірусом у телеграмі.

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За результатами перевірок, на представника Національної мережі торгових центрів "Епіцентр" складено адмінпротокол за недотримання правил карантину, а McDonald's тимчасово призупиняє свою роботу.

Водночас керівництво торгового закладу запевнило, що припинить роботу відділів з будівельними матеріалами, працюватиме лише відділ із побутовою хімією та засобами особистої гігієни. Продаж інших товарів буде здійснюватися через онлайн замовлення.