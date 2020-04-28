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      У Тернополі зачинили McDonald's, а на "Епіцентр" склали протокол

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      McDonald's призупинив роботу, а на "Епіцентр" складено адмінпротокол
      McDonald's призупинив роботу, а на "Епіцентр" складено адмінпротокол / Колаж 24 каналу

      У Тернополі до кінця карантину зачинили заклад швидкого харчування McDonald's, а на ТЦ "Епіцентр" склали адмін протокол.

      Правоохоронці провели перевірку на дотримання правил карантину у двох закладах. Про це повідомив Тернопільській штаб для боротьби з коронавірусом у телеграмі.

      До слова По Тернополю розгулював п'яний чоловік з коронавірусом

      За результатами перевірок, на представника Національної мережі торгових центрів "Епіцентр" складено адмінпротокол за недотримання правил карантину, а McDonald's тимчасово призупиняє свою роботу.

      Водночас керівництво торгового закладу запевнило, що припинить роботу відділів з будівельними матеріалами, працюватиме лише відділ із побутовою хімією та засобами особистої гігієни. Продаж інших товарів буде здійснюватися через онлайн замовлення. 

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Поліція Карантин в Україні 2020 Бізнес Тернопіль
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