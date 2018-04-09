В Тернопольской области компания молодежи попала в смертельное ДТП: фото

В Тернопольской области в результате аварии на автодороге Збараж-Подволочиск трое молодых людей погибли, а еще двое юношей и девушка попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области

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"Авария произошла 9 апреля в 4:30 на автодороге Збараж-Подволочиск. Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочисского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд", – говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, всего в автомобиле находились шесть человек: пятеро парней и девушка.

Водитель и двое пассажиров – 2001 и 1995 рождения, погибли на месте происшествия, еще два молодых человекая попали в больницу с переохлаждением, а девушка находится в реанимации, где ее откачали после утопления.

Сейчас событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения. Продолжается следствие.



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