В Тернопольской области ребенок сгорел заживо, играя в прятки
В селе Чертково, что на Тернопольщине, 14-летний подросток сгорел заживо в электрической подстанции. Парня ударил ток мощностью 10 тысяч вольт.
Тело 14-летнего Дениса 25 марта внутри электрощитовой нашел энергетик, который отправился на вызов, когда в центре Черткова внезапно не стало света. Поломку искал недолго. Однако, когда нашел, то ужаснулся.
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По словам очевидцев, две девочки и четверо мальчишек играли в прятки.
"Я только видела, что три мальчика оттуда бежали во двор школы. Такие были очень встревожены. Потом я возвращалась, то уже услышала, что произошла такая трагедия", – вспомнила жительница села Ирина Оршак.
Он любил лазить по деревьям, он был очень активным ребенком и ему все было интересно. К сожалению, эта изюминка для него стала трагической,
– рассказала жительница села Чертково Леся Садовская.
Ранее на территории, где расположена подстанция, была прачечная. Местные рассказали, что не только электрическая подстанция опасна. На всей территории разрушенного предприятия подстерегает угроза. А в нескольких метрах – школа.
За это городские депутаты 27 марта хотят создать специальную комиссию для проверки опасных объектов в городе.