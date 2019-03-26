На Тернопільщині живцем згоріла дитина, яка гралась у схованки

В селі Чорткове, що на Тернопільщині, 14-річний підліток згорів живцем в електричній підстанції. Хлопця вдарив струм потужністю 10 тисяч вольт.

Тіло 14-річного Дениса 25 березня в середині електрощитової знайшов енергетик, який відправився на виклик, коли у центрі Чорткова раптово не стало світла. Поломку шукав недовго. Проте, коли знайшов, то вжахнувся.

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За словами очевидців, двоє дівчаток і четверо хлопчаків грали в схованки.

"Я тільки бачила, що три хлопчики звідти бігли на подвір'я школи. Такі були дуже стривожені. Потім я поверталася, то вже почула, що сталася така трагедія", – пригадала мешканка села Ірина Оршак.

Він любив лазити по деревах, він був дуже активною дитиною і йому все було цікаво. На жаль, ця цікавинка для нього стала трагічною,

– розповіла жителька села Чорткове Леся Садовська.

Раніше на території, де розташована підстанція, була пральня. Місцеві розповіли, що не лише електрична підстанція є небезпечною. На всій території зруйнованого підприємства чатує загроза. А за декілька метрів – школа.

Через це міські депутати 27 березня хочуть створити спеціальну комісію для перевірки небезпечних об'єктів у місті.