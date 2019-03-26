23:12
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, сьогодні
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      На Тернопільщині живцем згоріла дитина, яка гралась у схованки

      8 Читать новость на русском

      В селі Чорткове, що на Тернопільщині, 14-річний підліток згорів живцем в електричній підстанції. Хлопця вдарив струм потужністю 10 тисяч вольт.

      Тіло 14-річного Дениса 25 березня в середині електрощитової знайшов енергетик, який відправився на виклик, коли у центрі Чорткова раптово не стало світла. Поломку шукав недовго. Проте, коли знайшов, то вжахнувся.

      Читайте також: Через потужні вітри в Україні загинула дитина: фото, відео наслідків негоди

      За словами очевидців, двоє дівчаток і четверо хлопчаків грали в схованки. 

      "Я тільки бачила, що три хлопчики звідти бігли на подвір'я школи. Такі були дуже стривожені. Потім я поверталася, то вже почула, що сталася така трагедія", – пригадала мешканка села Ірина Оршак. 

      Він любив лазити по деревах, він був дуже активною дитиною і йому все було цікаво. На жаль, ця цікавинка для нього стала трагічною,
      – розповіла жителька села Чорткове Леся Садовська. 

      Раніше на території, де розташована підстанція, була пральня. Місцеві розповіли, що не лише електрична підстанція є небезпечною. На всій території зруйнованого підприємства чатує загроза. А за декілька метрів – школа.

      Через це міські депутати 27 березня хочуть створити спеціальну комісію для перевірки небезпечних об'єктів у місті. 

      blog_ava
      Яка річ в домі містить у п’ять разів більше бактерій, ніж туалет
      сьогодні
      3990
      Теги: Кримінальні новини Діти і неповнолітні Жертви Тернопіль Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      сьогодні , 22:09 Головні новини 26 березня: закордонні паспорти Росії для українців, Зайцева оскаржила вирок суду
      1480
      Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      сьогодні , 22:00 Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео
      Повернись живим 729
      Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      сьогодні , 21:02 Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico
      Світові Медіа 1553
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 323
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 1420
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук