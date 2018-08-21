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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"В тюрьме мне будет безопаснее": суд продлил арест бразильцу-боевику Лусварги

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Суд продлил арест бразильцу-боевику Лусварги
Суд продлил арест бразильцу-боевику Лусварги / Громадское

Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток обвиняемому в участии в террористической организации гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги — до 19 октября 2018 года.

Об этом говорится на сайте "Громадское".

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Отметим, что о продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор Игорь Вовк. "Имеется обоснованное обвинение и имеющиеся риски. Рафаэль Маркус Лусварги гражданин Бразилии и не имеет постоянного места жительства и места регистрации в Украине, а также не имеет постоянного дохода в Украине, может скрываться от суда, поэтому прошу продлить срок содержания под стражей на 60 суток", – ответил Вовк.

По словам адвоката Лусварги Валентина Рыбина, прокурор Вовк в декабре 2017 года уверял в совсем противоположном, якобы гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги не может содержаться под стражей, а также он апеллировал к конвенции по правам человека и невозможности угроз пыток.

В феврале 2018 года мой подзащитный стал вообще свободным человеком. Мой подзащитный находился на свободе абсолютно законно, в отношении него не действовала ни одна мера пресечения, он ничего не нарушал, пока его не схватили радикалы и привели к СБУ. В данном процессе уже нет справедливого отношения к моему подзащитному. Я абсолютно уверен, что мы продолжим меру пресечения, хотя я прошу не удовлетворять ходатайство о мере пресечения, — сказал Рыбин.

Сам Лусварги прокомментировал ходатайство о продлении меры пресечения так: "В тюрьме мне будет безопаснее". Отметим, что следующее заседание состоится 9 октября.

Напомним, в январе 2017 года суд признал Лусварги виновным в создании террористической организации и непредусмотренных законом вооруженных формирований и вынес приговор в виде 13 лет заключения. Однако в августе 2017 года апелляционный суд отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.
7 мая суд арестовал бразильца на 60 суток без возможности внесения залога. 26 июня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил срок ареста Лусварги до 24 августа.

Теги: Новости Украины Судьи Война на Донбассе Рафаэль Лусварги
Источник: 24 канал
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